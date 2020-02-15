Удалить поддомены на VPS

Яндекс вебмастер пишет следующее

В результатах поиска найдены поддомены сайта https://prazdnikon.ru. Примеры:

http://den.prazdnikon.ru

http://deti.prazdnikon.ru

http://dety.prazdnikon.ru

http://korp.prazdnikon.ru

http://korporativ.prazdnikon.ru

http://lp.prazdnikon.ru

http://ns1.prazdnikon.ru

http://ns2.prazdnikon.ru

http://ns3.prazdnikon.ru

http://wedding.prazdnikon.ru

если перейти по ним, то вижу это http://joxi.ru/D2PoxlGCkkvnVm

я так понимаю что правильная версия несуществующего домена такая: http://joxi.ru/Drl38GRi00e7LA

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Что было до этого

Нам переносили домены с одного сервера на VPS на другой, на том же хостинге (джино)

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Что нужно сделать:

Полностью удалить эти поддомены чтобы Яндекс вебмастер не выдавал это как ошибку

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важно: в админке хостинга нет этих доменов http://joxi.ru/ZrJoabGCMMv4Zm

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Как я понимаю, это задача предельно простая поэтому бюджет 100 руб + хороший отзыв

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одна из версий - проблема в Plesk (что домены находятся именно там), нужно удалять их оттуда, но у нас закончилась лицензия, хотя мы ее и не покапали, возможно человек, который делал это ранее воспользовался бесплатной версией

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Очень важно что на VPS остаются и продолжают функционировать эти домены, с ними ничего делать не нужно

https://prazdnikon.ru/

https://prazdnikilux.ru

https://lubov-wedding.ru/