Нужен  системный администратор для выполнения разовой задачи.

В Error-логе веб-сервера ( [url=https://wiki.ukraine.com.ua/hosting:my-sites:logs#error]https://wiki.ukraine.com.ua/hosting:my-sites:logs#error[/url] ) можно увидеть следующего рода ошибки: [unique_id XkpWZuAgIGDCA4wh9-MqkQAAAPQ] [host aparat.ua] Backend error on sending request(GET / HTTP/1.0); uri(/) content-length(0) (lsphp is killed?): ReceiveAckHdr: timeout 300 is exceeded, referer [url=https://aparat.ua/]https://aparat.ua/[/url] Из их содержания следует, что один ...