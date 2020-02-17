Нужно настроить ePochta Mailer и мой акаунт в амазон нужно привязать к ePochta Mailer для дальнейшей самостоятельной рассылки. Работу нужно произвести на моём компьютере удалённо
Нужен системный администратор для выполнения разовой задачи
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Нужен системный администратор для выполнения разовой задачи.
Бюджет обсуждается.
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