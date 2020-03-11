Настроить плагин Telegram-уведомлений на Redmine 3.4

Системное администрированиеЗавершен3 заявки507 просмотров
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Здравствуйте!

Ищем системного специалиста, способного настроить плагин для рассылки Redmine уведомлений в Телеграм.

Инструкции и плагины:

https://github.com/southbridgeio/redmine_intouch

https://github.com/southbridgeio/redmine_bots

4 года назад
vinznsk
37 летВьетнам
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
seryfedor
38 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$20
1 день
Спасибо большое Сергею за проделанную работу. К сожалению, условия оказались гораздо сложнее, чем было оценено изначально. Разработчики плагина практически не оставили никакой документации по установке и настройке, поэтому работа заняла несколько больше времени, чем планировалось изначально. Несмотря на это, Сергей протестировал несколько возможных решений, параллельно оптимизировав существующие настройки. Приятно работать с ответственным человеком, готовым доводить дело до конца и погружаться в проблему анализируя ее с разных сторон. Коммуникация была практически мгновенной. Сотрудничеством полностью доволен :) Рекомендую! Буду обращаться сразу к Сергею в следующий раз.
Приятно работать. Постановка задачи четкая, оплата моментальная. Рекомендую к работе. Надеюсь на продолжение сотрудничества.