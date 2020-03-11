Модемы e3372 используются для прокси, модемы подключены к малине, что нужно сделать? 1. Настроить API для принудительной смена IP на модемах (в ответе или Ок, или код ошибки с расшифровкой) 2. Описать логику составления запроса для принудительной ...
Настроить плагин Telegram-уведомлений на Redmine 3.4
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Здравствуйте!
Ищем системного специалиста, способного настроить плагин для рассылки Redmine уведомлений в Телеграм.
Инструкции и плагины:
https://github.com/southbridgeio/redmine_intouch
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