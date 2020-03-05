Настройка VPS виртуального сервера, Ускорить скорость загрузки сайта

Системное администрированиеЗакрыт9 заявок3315 просмотров
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Необходима Настройка VPS виртуального сервера. Установка на сервер Apache, PHP 7.1, FTP, mail, MySQL, а также ускорить скорость загрузки страниц сайта.

Сайт на Prestashop.

4 года назад
guest_15834816333504
4 года в сервисе
Был
4 года назад