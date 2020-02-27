Необходимо развернуть сервер с CentOS 7, сконфигурированный следующим

[table]ЗадачаНеобходимо развернуть сервер с CentOS 7, сконфигурированный следующим образом:

1. Nginx:

a. Запросы к web серверу должны перенаправляться на 192.168.0.200;

2. SMB + интеграция с АД:

a. Шара Buh на 20GB доступная на чтения для группы AD Fin и на запись для Buh;

b. Шара Fin на 10GB доступная на чтения для группы AD Buh и на запись для Fin;

c. Шара Exchange на 10GB доступная для записи группы AD AllUsers;

d. Необходимо настроить автоматическую архивацию всех фалов в Exchange не

изменяемых в течение 7 дней, также автоматическое удаление архивов старше

двух недель

3. Zabbix agent сконфигурированный для работы с сервером 192.168.0.200;

Результатом работы должен стать набор команд bash, скриптов, ansible playbook и/или kikstart

file выполнения которых позволит запустить работоспособный сервер. Желательно если имя

хоста, IP адрес, имена шар и групп AD будут предаваться в качестве параметров.

Обязательные требованияРезультатом работы должен стать набор команд bash, скриптов, ansible playbook и/или kikstart

file выполнения которых позволит запустить работоспособный сервер. Желательно если имя

хоста, IP адрес, имена шар и групп AD будут предаваться в качестве параметров.

[/table]