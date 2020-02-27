Если у вас есть опыт с надстройкой Klaviyo то мы очень вас ищем!) нужна ваша помощь и сделать это настолько быстро насколько возможно
Исправить ошибку в конфиге OpenVPN, донастроить bind
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FreeBSD 12.1-RELEASE-p2
NAT настроен.
Добавлены доп ip.
1. Необходимо устранить проблему подключения к OpenVPN
2. Поднять ns сервера
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