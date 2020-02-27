Исправить ошибку в конфиге OpenVPN, донастроить bind

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки264 просмотра
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FreeBSD 12.1-RELEASE-p2

NAT настроен.

Добавлены доп ip.

1. Необходимо устранить проблему подключения к OpenVPN

2. Поднять ns сервера

4 года назад
webjournal
Павел 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад