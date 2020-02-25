Работа с амазон-хостингом.

На сайте категории каталога раскрываются только по щелчку, а надо, чтобы всегда были развернуты. В мв несколько мелких косяков. Поддержка стореленда молчит. Надо поправить побыстрее. Ссылку в личку. Напишите, пожалуйста, бюджет и срок. Спасибо.