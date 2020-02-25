Работа с амазон-хостингом.

Системное администрированиеЗакрыт9 заявок220 просмотров
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Требуется перенести данные с амазон-хостинга и развернуть на другом сервере.

Пишите необходимые доступы, срок и цену.

4 года назад
kidcool23
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад