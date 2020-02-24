Допилить МВ и часть кода на стореленде

Системное администрированиеЗакрытнет заявок223 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте категории каталога раскрываются только по щелчку, а надо, чтобы всегда были развернуты.

В мв несколько мелких косяков. Поддержка стореленда молчит. Надо поправить побыстрее.

Ссылку в личку.

Напишите, пожалуйста, бюджет и срок.

Спасибо.

4 года назад
avroraolga
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад