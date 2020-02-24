Помоч с модулем Опен карт UNIXml Pro 5.9

Создать ftp доступ на vps без панели ISPmanager.
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пробелма вывода модели в коде ХМЛ файла https://garminua.org/index.php?route=extension/feed/unixml/hotline
1000026323
10000-26323
я хочу выводить опции в прайс агрегаты хмл заменяет артикул на свой 10000, 20000 мне надо норм ид и модель в коде
Нормальный вид
26323
010-02158-11
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