Обновить сертификат SSL на сайте на Битриксе

Системное администрированиеЗавершен5 заявок209 просмотров
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Необходимо обновить сертификат безопасности на сайте.

Сайт на битриксе.

Ранее сертификат был установлен. Его перевыпустили. Все фаилы есть для обновления. 

4 года назад
Rourke
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$15
1 день
WMZ
Все очень быстро и качественно! однозначно рекомендую! Будем обращаться еще!
приятный адекватный заказчик