Обновить сертификат SSL на сайте на Битриксе

Требуется перенести коробочную версию битрикс24 с нашего нынешнего сервера на другой с удалением некоторых данных. Нужно перенести ВСЕ, кроме истории контактов и лидов. Сами лиды, контакты и сделки должны перенестись, но надо удалить всю историю контактов ...