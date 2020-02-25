Нужен программист

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки201 просмотр
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  Программа СРМ  Платформа антитренинги  Сайт автовебофис  Разбираться и настраивать автоматизацию  На платформе Антитренинги создавать курсы и каждый курс настроить автоматизацию с платформой СРМ.  Ведение двух сайтов, добавление и удаление информации

4 года назад
guest_15832549899711
4 года в сервисе
Был
4 года назад