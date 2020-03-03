Залить сайт на хостинг

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок219 просмотров
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Здравствуйте. Скачал сайт (скрипт аукцион) на Laravel но не смог установить его на хостинг.

Вот демо-версия самого сайта, так он выглядит после установки и настройки: https://preview.codecanyon.net/item/auctglobal-live-auction-laravel-script/full_screen_preview/22316909?_ga=2.180684133.336695013.1583410832-1143163031.1583410832

Нужно:

*Загрузить и установить сайт на хостинг

*Настроить его 

4 года назад
VIReich
Виктор 
30 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад