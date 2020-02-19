VIReich

Виктор VIReich

 
31 годУкраина/Черкассы
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен набор изображений для сайта антиквариата

    Здравствуйте. Нужен набор изображений для сайта антиквариата 1. Логотип (Надпись и знак). Знак м. б. ключи, монета (например - макукин) или другой предмет связан с коллекционированием (кроме короны/диадемы). Этот же знак будет на фавиконе и во ...

    Фирменный стиль15 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Добавить кнопки на сайте Wordpress

    Есть сайт  nulz.com.ua - торговая площадка Wordpress.  На сайте уже есть базовые решения по личным сообщениям в ЛК через WP-Recall но оно неудобное. Покупателю/продавцу нужно сперва найти нужного пользователя из списка, перейти на его профиль и только ...

    WordPressWooCommerce
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка сайта

    $50

    Здравствуйте! Есть сайт [url=http://oldhobby.kl.com.ua/]http://oldhobby.kl.com.ua/[/url] * Нужно добавить модуль аукцион. Два типа торгов: простой аукцион и аукцион с возможностью покупки по фиксированной цене. На сайте уже есть модуль Projects - можно взять за основу модуля аукцион. * Сделать возможность ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Залить сайт на хостинг

    Здравствуйте. Скачал сайт (скрипт аукцион) на Laravel но не смог установить его на хостинг. Вот демо-версия самого сайта, так он выглядит после установки и настройки: https://preview.codecanyon.net/item/auctglobal-live-auction-laravel-script/full_screen_preview/22316909?_ga=2.180684133.336695013.1583410832-1143163031.1583410832 Нужно: *Загрузить и установить сайт на хостинг *Настроить его

    Laravel
    Системное администрирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно сделать модуль Аукцион для готового интернет-магазина

    Здравствуйте! Есть интернет-магазин сделан на Cotonti (переделан с фриланс-биржи) http://oldhobby.kl.com.ua Там есть модуль "Market" но нужно добавить возможность выставлять товар на торги как на аукционе. Чтоб пользователи со своего аккаунта могли выбрать тип продажи: продать по ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    4 года назад