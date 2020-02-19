Здравствуйте. Нужен набор изображений для сайта антиквариата 1. Логотип (Надпись и знак). Знак м. б. ключи, монета (например - макукин) или другой предмет связан с коллекционированием (кроме короны/диадемы). Этот же знак будет на фавиконе и во ...
- Фирменный стиль15 заявокЗакрыт2 года назад
Есть сайт nulz.com.ua - торговая площадка Wordpress. На сайте уже есть базовые решения по личным сообщениям в ЛК через WP-Recall но оно неудобное. Покупателю/продавцу нужно сперва найти нужного пользователя из списка, перейти на его профиль и только ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $50
Здравствуйте! Есть сайт [url=http://oldhobby.kl.com.ua/]http://oldhobby.kl.com.ua/[/url] * Нужно добавить модуль аукцион. Два типа торгов: простой аукцион и аукцион с возможностью покупки по фиксированной цене. На сайте уже есть модуль Projects - можно взять за основу модуля аукцион. * Сделать возможность ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Скачал сайт (скрипт аукцион) на Laravel но не смог установить его на хостинг. Вот демо-версия самого сайта, так он выглядит после установки и настройки: https://preview.codecanyon.net/item/auctglobal-live-auction-laravel-script/full_screen_preview/22316909?_ga=2.180684133.336695013.1583410832-1143163031.1583410832 Нужно: *Загрузить и установить сайт на хостинг *Настроить егоСистемное администрирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Есть интернет-магазин сделан на Cotonti (переделан с фриланс-биржи) http://oldhobby.kl.com.ua Там есть модуль "Market" но нужно добавить возможность выставлять товар на торги как на аукционе. Чтоб пользователи со своего аккаунта могли выбрать тип продажи: продать по ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад