Есть сайт nulz.com.ua - торговая площадка Wordpress. На сайте уже есть базовые решения по личным сообщениям в ЛК через WP-Recall но оно неудобное. Покупателю/продавцу нужно сперва найти нужного пользователя из списка, перейти на его профиль и только ...