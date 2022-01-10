Здравствуйте. Нужен набор изображений для сайта антиквариата

1. Логотип (Надпись и знак). Знак м. б. ключи, монета (например - макукин) или другой предмет связан с коллекционированием (кроме короны/диадемы). Этот же знак будет на фавиконе и во всех афишах.

2. Баннер магазина продавца (будет как изображение по умолчанию для кабинета продавца)

3. Продажный баннер на тему антиквариата (однотипный бланк куда можно подставить инфо разных магазинов при надобности. По типу "Куплю дорого и т. п.")

4. Афиша (бланк с образцом надписи, например: скидка к 8-му марта)

Все в векторе в одном стиле под тематику сайта с одинаковым, читаемым шрифтом (кегель можно разный). Один максимум - два цвета без градиентов и т.п.

Образцы того что нравиться: komok, violity, мешок

Бюджет - по договоренности. Оплата на карту Приват