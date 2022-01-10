Разработка логотипа и общего стиля компании

Ищем исполнителя для разработки айдентики для цветочного салона, в классическом стиле. В качестве референсов - кондитерская LADUREE https://laduree-russia.ru/, J'adore les fleurs https://www.jadorelesfleurs.com/ Что предстоит разработать в первый этап: - логотип и его адаптацию под аватар/фавикон - шрифт - визитки - сетку для ...