Дизайн коммерческого предложения

[list][*] море по колено и все преград[/list]Разработраладвать логотип и фирменный стиль для бренда многоразовых дождевиков. Компания называется RAIN. Мы занимаемся разработкой стильных дождевиков, для людей с активной жизненной позицией, которым море по колено ...