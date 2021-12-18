Фирменный стиль и логотип ветеринарной клиники

Требуется создание фирменного стиля предприятия (без работы с веб, только графика). Подробнее по списку требуемых задач: Логотип с фавиконом, фирменные цвета, шрифты, визитка, наклейки. Внимание! Мы используем два языка в производстве, поэтому все атрибуты выше должны быть адаптированы ...