Макет визитки и листовки

Необходимо разработать логотип и фирменный стиль референтной ветеринарной клиники "Компаньон" в г.Минске vetminsk.by
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Необходимо сделать двустороннюю визитку и двустороннюю листовку (А5) под печать в типографии.
Логотип есть (AI)
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