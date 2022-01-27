Дизайн двусторонней визитки

Фирменный стильЗавершен12 заявок619 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать двустороннюю визитку под печать в типографии.

Есть макет существующей визитки, хочется получить что-то более интересное.

Логотип есть (AI).

Только для имеющих портфолио в этой области.

2 года назад
siteguru
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
2 года назад
$15
2 дня
Очень оперативно и качественно! 4 варианта визитки, выбрать было очень сложно, все варианты по-своему интересны. Рекомендую как отличного профессионала!
Как я люблю таких заказчиков - никаких правок / проблем с оплатой Будьте со мной всегда ;)
  • Похожие заказы

  • Дизайн логотипа и фирменного стиля

    Ищем в команду дизайнера с опытом в разработке айдентики. В портфолио интересуют самостоятельно сделанные брендбуки, фирменные стили, гайдлайны. Цениться креативная часть (паттерн, логотип, фирменная графика) и умение презентовать свой стиль (оформление мокапов и презентации) Необходим высокий ...

    Фирменный стиль31 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание фирменного стиля для производства ароматических свечей

    Добрый день. Необходима разработка фирменного стиля для производства ароматических свечей и диффузоров ручной работы, включая разработку логотипа, вида упаковки, этикеток различных конфигураций под разные объемы товара и т.д. Желательно придерживаться минимализма: никаких вычурных шрифтов или изобразительных элементов. Задача ...

    Фирменный стиль39 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка сайта на WP

    Задача: разработать простой и удобный сайт для такси, чтобы привлекать больший объём таксистов славянской внешности. Логотип и фирменный стиль у нас есть. Необходимо предложить структуру страницы, написать тексты.

    Фирменный стиль3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать фирменный стиль компании

    $300

    [list][*] море по колено и все преград[/list]Разработраладвать логотип и фирменный стиль для бренда многоразовых дождевиков. Компания называется RAIN. Мы занимаемся разработкой стильных дождевиков, для людей с активной жизненной позицией, которым море по колено ...

    Фирменный стиль31 заявка
    Закрыт
    2 года назад