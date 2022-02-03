Разработка фирменного стиля цветочного салона

Необходимо сделать двустороннюю визитку под печать в типографии. Есть макет существующей визитки, хочется получить что-то более интересное. Логотип есть (AI). Только для имеющих портфолио в этой области.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем исполнителя для разработки айдентики для цветочного салона, в классическом стиле.
В качестве референсов - кондитерская LADUREE https://laduree-russia.ru/, J'adore les fleurs https://www.jadorelesfleurs.com/
Что предстоит разработать в первый этап:
- логотип и его адаптацию под аватар/фавикон
- шрифт
- визитки
- сетку для инстаграмма
Вторым этапом будет упаковка.
Жду ваши предложения и портфолио.
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