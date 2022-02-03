Разработка фирменного стиля цветочного салона

Я невероятно довольна работой с Артемом. Очень профессиональный подход, и он буквально читал мои мысли. "Правок по шаблону" у нас не было вообще, попадание в цель с первого раза. Управились с разработкой базовых элементов фир. стиля буквально за 3 дня. Качественная работа, современный стиль, постоянно на связи.