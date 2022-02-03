Разработка фирменного стиля цветочного салона

Фирменный стильЗавершен23 заявки869 просмотров
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Ищем исполнителя для разработки айдентики для цветочного салона, в классическом стиле.

В качестве референсов - кондитерская LADUREE https://laduree-russia.ru/,  J'adore les fleurs https://www.jadorelesfleurs.com/

Что предстоит разработать в первый этап:

- логотип и его адаптацию под аватар/фавикон

- шрифт

- визитки

- сетку для инстаграмма

Вторым этапом будет упаковка.

Жду ваши предложения и портфолио.

2 года назад
dollparts
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
at_syn
22 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$100
7 дней
RUB
Я невероятно довольна работой с Артемом. Очень профессиональный подход, и он буквально читал мои мысли. "Правок по шаблону" у нас не было вообще, попадание в цель с первого раза. Управились с разработкой базовых элементов фир. стиля буквально за 3 дня. Качественная работа, современный стиль, постоянно на связи.
Ульяна- отличный заказчик! Чётко поставленное тз и заполнение брифа. От хода всего проекта остались только положительные впечатления.
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