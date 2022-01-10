Разработать айдентику и брендук для бренда

Компании по монтажу лифтов требуется логотип и разработка бизнес стиля. Просим откликнуться кто готов сейчас взяться , пожалуйста пишите сразу цену
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
у нас есть логотип, значок и немного описаний цветов и стиля для изображений
нам очень нужен полноценный брендбук для работы с дизайнерами.
ищем модного, современного, дизайнера, который упакует нас, сделает стайл-гайд и поможет с его носителями.
памагите :)
что нужно
- разработать стайл-гайд
- доработать логотип и значок, палитру, подобрать шрифты.
- варианты построения логотипа и его охранная зона, цветная и монохромная версия.
- фирменные цвета и шрифты. (их сочетание, фирменный блок и т.п.) с правилами их масштабирования и применения на разных носителях.
- требования для лого на сайте,
- принципы компоновки слоганов с названием (взаиморасположения их с логотипом).
- шаблоны, размеры и рекомендации для печати.
- примеры визуала на мерче и носителях
носители
ютюб, инстаграм, тикток - сторис, изображеня, превью для видео,
наклейки с данными,
конверты, пакеты, папки, бланки, коробки, визитки,
наклейка-контроля вскрытия круглая и лента,
брелки, бейджи, шнурок, карточка
ручка, карандаш, блокнот
футболка, куртка, рюкзак, шопер,
чашка, флажок, флаг настольный, вывеска,
таблички на двери - переговорка, бухгалтерия
и т.д.
результат в исходниках + шрифты AI, PS, PDF
Желательно дизайнер из України
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