Разработать айдентику и брендук для бренда

у нас есть логотип, значок и немного описаний цветов и стиля для изображений

нам очень нужен полноценный брендбук для работы с дизайнерами.

ищем модного, современного, дизайнера, который упакует нас, сделает стайл-гайд и поможет с его носителями.

памагите :)

что нужно

- разработать стайл-гайд

- доработать логотип и значок, палитру, подобрать шрифты.

- варианты построения логотипа и его охранная зона, цветная и монохромная версия.

- фирменные цвета и шрифты. (их сочетание, фирменный блок и т.п.) с правилами их масштабирования и применения на разных носителях.

- требования для лого на сайте,

- принципы компоновки слоганов с названием (взаиморасположения их с логотипом).

- шаблоны, размеры и рекомендации для печати.

- примеры визуала на мерче и носителях

носители

ютюб, инстаграм, тикток - сторис, изображеня, превью для видео,

наклейки с данными,

конверты, пакеты, папки, бланки, коробки, визитки,

наклейка-контроля вскрытия круглая и лента,

брелки, бейджи, шнурок, карточка

ручка, карандаш, блокнот

футболка, куртка, рюкзак, шопер,

чашка, флажок, флаг настольный, вывеска,

таблички на двери - переговорка, бухгалтерия

и т.д.

результат в исходниках + шрифты AI, PS, PDF

Желательно дизайнер из України

https://www.youtube.com/channel/UC4Um_DgeHsBl7NX69S7D1cA