Требуется реализовать обновление административной части сайта на Битриксе. Создать блок для отображения списка товаров, сохранённых при изменении статуса заказа на "Передан в ТК" и "Передан курьерской службе". Добавить пометки для сравнения товаров из заказа с сохранёнными. Дата сдачи - 8 июля.
Добавить кнопки на сайте Wordpress
Есть сайт nulz.com.ua - торговая площадка Wordpress.
На сайте уже есть базовые решения по личным сообщениям в ЛК через WP-Recall но оно неудобное. Покупателю/продавцу нужно сперва найти нужного пользователя из списка,
перейти на его профиль и только тогда увидеть кнопку "Написать сообщение" и там же увидеть рейтинг пользователя.
Нужно эти данные вывести в данные о покупке (они будут отбражаться автоматически, по-умолчанию в каждом заказе).
Нужно:
1. На странице профиля во вкладке "Мои заказы" (профиль создан плагином WP-Recall) - добавить кнопку "Написать продавцу" указать его ник со ссылкой на профиль (из его профиля WP-Recall), название магазина и ссылку на него (со стр. его магазина WCFM-Marketplace);
2. На странице "Мои продажи" и в "Деталях заказа" в Woocommerce Fronted Maneger - добавить кнопку "Написать покупателю", показать его ник и ссылку на профиль;
Связь на сайте через WP-Recall + Privat Messager - просто добавить кнопки "Написать" в нужные локации на странице продажи и стр. заказа (в карточку заказа)
Базовые плагины сайта: Woocommerce + WP-Recall + WCFM-Marketplace + Woocommerce Fronted Maneger
Подробно - что и где нужно отобразить - на скриншотах
Строки работы и оплата - по договоренности.
Заявки фрилансеров
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