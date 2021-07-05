Добавить кнопки на сайте Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки2280 просмотров

Есть сайт  nulz.com.ua - торговая площадка Wordpress. 

На сайте уже есть базовые решения по личным сообщениям в ЛК через WP-Recall но оно неудобное. Покупателю/продавцу нужно сперва найти нужного пользователя из списка,

перейти на его профиль и только тогда увидеть кнопку "Написать сообщение" и там же увидеть рейтинг пользователя.

Нужно эти данные вывести в данные о покупке (они будут отбражаться автоматически, по-умолчанию в каждом заказе).

Нужно:

1. На странице профиля во вкладке "Мои заказы" (профиль создан плагином WP-Recall) - добавить кнопку "Написать продавцу" указать его ник со ссылкой на профиль (из его профиля WP-Recall), название магазина и ссылку на него (со стр. его магазина WCFM-Marketplace);

2. На странице "Мои продажи" и в "Деталях заказа" в Woocommerce Fronted Maneger - добавить кнопку "Написать покупателю", показать его ник и ссылку на профиль;

Связь на сайте через WP-Recall + Privat Messager - просто добавить кнопки "Написать" в нужные локации на странице продажи и стр. заказа (в карточку заказа)

Базовые плагины сайта: Woocommerce + WP-Recall + WCFM-Marketplace + Woocommerce Fronted Maneger

Подробно - что и где нужно отобразить - на скриншотах

Строки работы и оплата - по договоренности.

WooCommerceWordPress
4 года назад
VIReich
Виктор 
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