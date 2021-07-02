Доработка сайта на Wordpress (шаблон с конструктором Elementor)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок2414 просмотров

Требуется доработать сайт ankara.su на wordpress.  Сайт работает на платном шаблоне с бесплатной версией Elementor и плагинами JetElements от Crocoblock.

Ориентировочный список работ, которые необходимо осуществить:

1. Обновление версии Wordpress 5.5.5. до 5.7.2 без сбоев функционала сайта.

2.  Повышение скорости загрузки страниц сайта, устранение ошибок для поисковиков.

3. Улучшение дизайна сайта по согласованному ТЗ.

4. Добавление нового функционала на сайт по согласованному ТЗ.

Цена договорная.

ElementorWordPress
4 года назад
rousseau
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Заявки фрилансеров

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