Требуется внедрение дополнительного сервиса оплаты 'Долями' на сайте с уже установленным CloudPayments. Необходимо обеспечить возможность выбора между этими сервисами. Проект должен быть стилизован в общем стиле сайта и завершен до 06.07.21. Обязательно провести тестирование функционала с помощью тестовой транзакции.
Доработка сайта на Wordpress (шаблон с конструктором Elementor)
Требуется доработать сайт ankara.su на wordpress. Сайт работает на платном шаблоне с бесплатной версией Elementor и плагинами JetElements от Crocoblock.
Ориентировочный список работ, которые необходимо осуществить:
1. Обновление версии Wordpress 5.5.5. до 5.7.2 без сбоев функционала сайта.
2. Повышение скорости загрузки страниц сайта, устранение ошибок для поисковиков.
3. Улучшение дизайна сайта по согласованному ТЗ.
4. Добавление нового функционала на сайт по согласованному ТЗ.
Цена договорная.
Заявки фрилансеров
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