Требуется внедрение дополнительного сервиса оплаты 'Долями' на сайте с уже установленным CloudPayments. Необходимо обеспечить возможность выбора между этими сервисами. Проект должен быть стилизован в общем стиле сайта и завершен до 06.07.21. Обязательно провести тестирование функционала с помощью тестовой транзакции.