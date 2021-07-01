Требуется добавить новый подраздел 'Статьи о ремонте, доме и даче' в существующий раздел Статьи на сайте, созданном на платформе 1С-Битрикс. Важно учесть все особенности CMS при выполнении задачи.
Интеграция tilda and bitrix24
Нужно настроить интеграцию bitrix и tilda так что бы в сделку добавлялся именно товар а не просто текст, нужно для того что бы была возможность редактирования заказа. Если это вообще возможно.
Заявки фрилансеров
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