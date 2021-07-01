Интеграция tilda and bitrix24

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки2372 просмотра

Нужно настроить интеграцию bitrix и tilda так что бы в сделку добавлялся именно товар а не просто текст, нужно для того что бы была возможность редактирования заказа. Если это вообще возможно. 

Tilda
4 года назад
nikitanw
Никита 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад