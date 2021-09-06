NikolajZhuk

Николай NikolajZhuk

 
42 годаУкраина/Чернигов
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Консультант по внедрению CRM Битрикс24, настройка IP телефонии Asterisk

Консультант по внедрению CRM:

  • внедрение и адаптация CRM под бизнес задачи компании;
  • интеграция CRM с внешними сервисами (сайт, 1С, телефония, социальные сети и др.);
  • настройка и внедрение бизнес процессов (автоматизация найма, продаж, ведение проектов);
  • участие в процессах развития компании;
  • анализ и оптимизация существующих бизнес-процессов, организация новых;
  • подготовка методологической документации (описание бизнес-процессов, пользовательских инструкций, регламентирующих документов).
Специалист по настройке IP телефонии:

  • настройка маршрутизации входящих исходящих звонков;
  • интеграция телефонии с сайтом и CRM системой;
  • настройка call трекинга;
  • аналитика и оптимизация стоимости: лида, сделки, конверсии сайта и лендингов;
  • другие настройки любой сложности.
Asterisk
Подбор персонала (HR)
нет отзывов
$15/час
#129
Управление проектами
нет отзывов
$15/час
#210