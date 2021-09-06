Консультант по внедрению CRM Битрикс24, настройка IP телефонии Asterisk
Консультант по внедрению CRM:
- внедрение и адаптация CRM под бизнес задачи компании;
- интеграция CRM с внешними сервисами (сайт, 1С, телефония, социальные сети и др.);
- настройка и внедрение бизнес процессов (автоматизация найма, продаж, ведение проектов);
- участие в процессах развития компании;
- анализ и оптимизация существующих бизнес-процессов, организация новых;
- подготовка методологической документации (описание бизнес-процессов, пользовательских инструкций, регламентирующих документов).
- настройка маршрутизации входящих исходящих звонков;
- интеграция телефонии с сайтом и CRM системой;
- настройка call трекинга;
- аналитика и оптимизация стоимости: лида, сделки, конверсии сайта и лендингов;
- другие настройки любой сложности.
Подбор персонала (HR)
нет отзывов
$15/час
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Управление проектами
нет отзывов
$15/час
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