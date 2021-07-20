Интеграция wp

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Завершен1 заявка104 просмотра

Интеграция нового дизайна на cms Wordpress. 

WordPress
4 года назад
mikolait
Павел 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alex-tret
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
50 отзывов
4 года назад
$138
10 дней
Escrow
Алекс, спасибо за качественную работу! Рекомендую
Спасибо за интересное задание!

Заявки фрилансеров

alex-tret
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
50 отзывов
4 года назад

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