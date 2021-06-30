Поставить шаблон WP

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Закрыт13 заявок3251 просмотр

Необходимо поставить шаблон WP и наполнить контентом, около 5 страниц

Кто сейчас свободен?

WordPress
4 года назад
tehnolog7r
Данила 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Павел
 
58 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Бакытжан
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Василий
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
19 часов назад
24 отзыва
4 года назад
Владислав
 
50 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Влад
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
4 года назад
Илья
 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
28 отзывов
4 года назад
Ирина
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Сергей
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
4 года назад
Александра
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
13 отзывов
4 года назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
16 часов назад
66 отзывов(-2)
4 года назад
Максим
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Олег
 
41 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад