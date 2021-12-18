Разработка сайтов
Занимаюсь созданием сайтов на wordpress. Также неплохо ориентируюсь в верстке. Простой и адаптивной. Имел дело с photoshop. Помогу запустить сайт на хостинге. Цены на мои услуги более чем демократичные, поскольку отзывы и рейтинг сейчас мне важнее.
Портфолио
- Тестовый сайт wordpress38 просмотров
- Сертификат об окончании курса PHP45 просмотров
- Сертификат об окончании курса CSS43 просмотра
- Сертификат об окончании курса HTML45 просмотров
- Сайт туристических услуг.41 просмотр