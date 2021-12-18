strepik

Павел strepik

 
57 летУкраина/Ужгород
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка сайтов

Занимаюсь созданием сайтов на wordpress. Также неплохо ориентируюсь в верстке. Простой и адаптивной. Имел дело с photoshop. Помогу запустить сайт на хостинге. Цены на мои услуги более чем демократичные, поскольку отзывы и рейтинг сейчас мне важнее.

WordPressСайт на WordPress