Разработка сайтов

Занимаюсь созданием сайтов на wordpress. Также неплохо ориентируюсь в верстке. Простой и адаптивной. Имел дело с photoshop. Помогу запустить сайт на хостинге. Цены на мои услуги более чем демократичные, поскольку отзывы и рейтинг сейчас мне важнее.