Обновить движок OpenCart с версии 1.5 до 3

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки1879 просмотров

Есть старый интернет-магазин на движке OpenCart 1.5. Нужно обновить до 3.* версии. Нужно будет внести еще несколько доработок. Более подробно ТЗ обсудим с кандидатами. Нацелен на долгосрочное сотрудничество. Работы по OpenCart много. 

Opencart
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sklarenko
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