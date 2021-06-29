Необходимо переработать действующий проект на WordPress. Работа будет производиться на текущем шаблоне. Предоставьте сроки и стоимость выполнения, учитывая подробное техническое задание.
Обновить движок OpenCart с версии 1.5 до 3
Есть старый интернет-магазин на движке OpenCart 1.5. Нужно обновить до 3.* версии. Нужно будет внести еще несколько доработок. Более подробно ТЗ обсудим с кандидатами. Нацелен на долгосрочное сотрудничество. Работы по OpenCart много.
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