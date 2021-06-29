Есть старый интернет-магазин на движке OpenCart 1.5. Нужно обновить до 3.* версии. Нужно будет внести еще несколько доработок. Более подробно ТЗ обсудим с кандидатами. Нацелен на долгосрочное сотрудничество. Работы по OpenCart много.