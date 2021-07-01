Натянуть шаблон на битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок2295 просмотров

Добрый день.

Требуется натянуть шаблон на 1с битрикс. Странницы во вложении.

Пишите стоимость и сроки 

4 года назад
pacr
Петр 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
148 отзывов
4 года назад
Роман
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Максим
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
онлайн
27 отзывов
4 года назад
Олег
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
127 отзывов
4 года назад
Роман
 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
54 отзыва
4 года назад
Александр
 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
52 отзыва
4 года назад
Кирилл
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
287 отзывов
4 года назад
Сергей
 
32 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Сделать интеграцию Booking+WP

    Требуется интеграция систем Booking и WordPress для управления бронированиями. Исключительно специалисты, имеющие опыт работы с данными системами. Ожидаются заявки от фрилансеров, готовых к выполнению данной задачи.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработки сайта 1С-Битрикс

    Требуется исправить 27 багов на сайте, работающем на CMS 1С-Битрикс. Все ошибки со скриншотами подробно указаны в таблице, доступной по ссылке. Необходима внимательность и опыт работы с данной платформой.

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Настроить вариативный товар (Wordpress/Woocommerce)

    Требуется настроить вариативный товар на сайте доставки пиццы на Wordpress/Woocommerce. Необходимо, чтобы при выборе размера пиццы автоматически обновлялись ее цена и размер, а затем при добавлении в корзину товар сохранял выбранный размер. Задача подходит для опытного специалиста.

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Добавить переключатель языка на шапку сайта. Wordpress

    Требуется добавить переключатель языков на шапку сайта на платформе WordPress. Плагин Polylang установлен и настроен, необходимо лишь интегрировать переключатель в интерфейс. Убедитесь, что он отображается корректно и работает без сбоев.

    WordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настроить basic auth в подпапке wp

    Требуется настроить basic authentication для внутренней папки WordPress. Возникает ошибка 404 при переходе в защищенную папку. Необходимо совместить правила .htaccess, чтобы аутентификация работала корректно и не конфликтовала с основными правилами маршрутизации WordPress.

    ApacheCSSHTMLJavaScriptPHP
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Обновить движок OpenCart с версии 1.5 до 3

    $150

    Необходимо обновить интернет-магазин на OpenCart с версии 1.5 до 3.*. Также требуется внести несколько доработок. Подробное ТЗ будет обсуждено с кандидатами. Ожидается долгосрочное сотрудничество, так как работ по OpenCart много.

    Opencart
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка проекта на WordPress

    Необходимо переработать действующий проект на WordPress. Работа будет производиться на текущем шаблоне. Предоставьте сроки и стоимость выполнения, учитывая подробное техническое задание.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад