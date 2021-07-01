Требуется настроить вариативный товар на сайте доставки пиццы на Wordpress/Woocommerce. Необходимо, чтобы при выборе размера пиццы автоматически обновлялись ее цена и размер, а затем при добавлении в корзину товар сохранял выбранный размер. Задача подходит для опытного специалиста.