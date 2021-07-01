Починить работу поиска на Sphinx на BitrixVM

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка2204 просмотра

Есть сайт на битрикс, работает на BitrixENV. Поиск работал через Сфинкс, но в один момент перестал(без видимой причины).

Нужно понять в чем причина и наладить работу поиска.

Ожидаю возможный бюджет и срок реализации

4 года назад
neuronaut
Дмитрий 
41 год
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
20 дней назад
18 отзывов
4 года назад

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