Необходимо добавить функционал листалки к видеогалерее на сайте Битрикс, аналогичный фотогалерее. Реализовать возможность загрузки видео через админку с помощью добавления YouTube кода. Убедитесь, что интерфейс прост и удобен для пользователей.
Доработка верстки и интеграция с MODx
Поправить верстку и натянуть на CMS. Все правки в файле.
тз:
https://drive.google.com/file/d/1IdldugY3sEwvLm7vACasD1Z6uOfplr7W/view?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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