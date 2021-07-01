Доработка верстки и интеграция с MODx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки2585 просмотров

Поправить верстку и натянуть на CMS. Все правки в файле.

тз:

https://drive.google.com/file/d/1IdldugY3sEwvLm7vACasD1Z6uOfplr7W/view?usp=sharing

MODX
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