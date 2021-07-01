Сейчас на сайте есть фото и видеогалерея http://joxi.ru/GrqbgZeTRbodamНеобходимо добавить листалку к видеогалерее как у фотогалерее http://joxi.ru/krD6DJ9CgdQ5P2 и чтобы видео загружать через админку сайта в виде добавление YouTube кода http://joxi.ru/p27n7KLUnZMj1m