Необходимо листалку к видеогалерее на сайте Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок2796 просмотров

Сейчас на сайте есть фото и видеогалерея http://joxi.ru/GrqbgZeTRbodamНеобходимо добавить листалку к видеогалерее как у фотогалерее http://joxi.ru/krD6DJ9CgdQ5P2 и чтобы видео загружать через админку сайта в виде добавление YouTube кода http://joxi.ru/p27n7KLUnZMj1m 

4 года назад
lenchik37
Леонид 
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Заявки фрилансеров

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