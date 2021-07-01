Необходимо вывести раздел на сайте 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка611 просмотров

Необходимо в раздел Статьи добавить подраздел "Статьи о ремонте, доме и даче". CMS Битрикс.

https://prnt.sc/17vbsf8

4 года назад
prezedent
Евгений 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

handpc
Сергей 
38 лет
4 года в сервисе
Был
21 день назад
4 года назад
$3
1 день
Escrow
Спасибо за оперативность. Исполнитель был на связи всегда.
Благодарю за первый заказ на этой бирже! Оплата поступила моментально.

Заявки фрилансеров

handpc
Сергей 
38 лет
4 года в сервисе
Был
21 день назад
4 года назад

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