Исправить отправку форм с FormLister на MODx Evolution

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Закрыт2 заявки450 просмотров

Задание срочное.На сайте перестала работать отправка форм с ошибкой "Не удалось отправить письмо".С момента рабочего состояния до ошибки проводились только работы по замене кодов счетчиков Яндекс Метрики, GTM и добавлению ресурсов и шаблона.Пишите о своем опыте решения подобных проблем.

MODX
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Eka-Tery
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Алексей
 
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