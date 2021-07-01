Необходимо внести правки на сайте, созданном на платформе WordPress. Задача включает в себя изменения контента и настроек, что позволит улучшить функциональность и внешний вид сайта.
Исправить отправку форм с FormLister на MODx Evolution
Задание срочное.На сайте перестала работать отправка форм с ошибкой "Не удалось отправить письмо".С момента рабочего состояния до ошибки проводились только работы по замене кодов счетчиков Яндекс Метрики, GTM и добавлению ресурсов и шаблона.Пишите о своем опыте решения подобных проблем.
Заявки фрилансеров
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