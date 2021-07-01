В английской версии сайта иногда не работают ссылки и выходит "Error 4

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка367 просмотров

Создана английская версия сайта на Wordpress-е использовали плагин Polylang, но иногда в английской версии сайта не работают ссылки и выходит "Error 404". После сохранения в настройках "Постоянные ссылки" опять возвращаются или после определенного времени.

WordPress
4 года назад
guest_16250542893537
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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