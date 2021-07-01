Сделать переключатель языка для мобильной версии сайта. Wordpress.

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Закрыт4 заявки2420 просмотров

Нужно сделать переключатель языка с английского на русский для мобильной версии сайта. Сайт разработан на Wordpress-е. Используем плагин Polylang

WordPress
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guest_16250542893537
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