Разработчик Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок2707 просмотров

Есть новый проект https://cho-kak.ru , необходимо дорабатывать и разрабатывать новый функционал по ТЗ.

Ваш опыт, если есть опишите что разрабатывали.

WordPress
4 года назад
guest_16252905543093
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Заявки фрилансеров

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