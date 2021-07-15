Пройденный путь и есть награда.

Привет, Я Вардан, Много лет занимаюсь программированием и веб дизайном .

Что предлогаю?

Разработка/Правка онлайн магазинов, лендингов, веб порталов, визиток, и других веб сайтов. Верстка страниц, адаптация под мобильные устройства. Установка макетов на движок, натяжка на CMS;

Доработка готовых проектов, модернизация и обновление функционала.

Почему Я?:

1. Работаю без предоплаты (Частичная оплата за проект)

2. Сделаю в качестве бонуса SEO-оптимизацию

3. Бесплатная помощь по сайту после выполнения заказа

4. Выполняем заказ в максимально короткие сроки

5. Опыт работы 8 года

6. Чистый и грамотный код, который будет работать быстро и без сбоев

7. Качественная вёрстка, которая будет одинаково хорошо смотреться в разных браузерах и на различных разрешениях экрана

8. Бесплатное размещение сайта в Интернете (Вы оплачиваете только домен и хостинг)

Связь:

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи