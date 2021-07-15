Привет, Я Вардан, Много лет занимаюсь программированием и веб дизайном .
Что предлогаю?
Разработка/Правка онлайн магазинов, лендингов, веб порталов, визиток, и других веб сайтов. Верстка страниц, адаптация под мобильные устройства. Установка макетов на движок, натяжка на CMS;
Доработка готовых проектов, модернизация и обновление функционала.
Почему Я?:
1. Работаю без предоплаты (Частичная оплата за проект)
2. Сделаю в качестве бонуса SEO-оптимизацию
3. Бесплатная помощь по сайту после выполнения заказа
4. Выполняем заказ в максимально короткие сроки
5. Опыт работы 8 года
6. Чистый и грамотный код, который будет работать быстро и без сбоев
7. Качественная вёрстка, которая будет одинаково хорошо смотреться в разных браузерах и на различных разрешениях экрана
8. Бесплатное размещение сайта в Интернете (Вы оплачиваете только домен и хостинг)
Связь:
- E-mail:[email protected]
- linkedin: https://www.linkedin.com/in/vardandev/
- vk.com: https://vk.com/vardandeveloper
- Телеграм:VardanDeveloper
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
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