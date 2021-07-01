Битрикс

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Закрыт1 заявка2027 просмотров

На данный момент на сайте имеется внедренный сервис онлайн оплаты cloudpayments, необходимо внедрить дополнительный сервис оплаты “Долями”, пользователь должен иметь возможность выбора между сервисами оплаты.

Информация по внедрению сервиса : https://dolyame.ru/home/api/

Стилизация в соответствии с общем стилем сайта.

Обязательные требования- проект должен быть реализован до 06.07.21

- оплата должна быть протестирована с помощью тестовой транзакции

4 года назад
arturdeviatkin
Артур 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Пол
 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-2)
4 года назад