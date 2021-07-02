Необходимо исправить ошибки на сайте OpenCart: устранить проблему с заполнением поля номера телефона при оформлении заказа и восстановить отправку заявок на почту администратора. Задача требует внимательного подхода к выявлению и устранению ошибок в системе.
Нужна помощь Wordpress+Elementor
Нужна помощь Wordpress+Elementor
Нужно добавить слайдер с аккордеоном на сайт с возможностью дальнейшего редактирования
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Заявки фрилансеров
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