Разработка шаблона OS для VMmanager 5 KVM

Системное администрированиеЗавершен1 заявка285 просмотров
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По этой инструкции: https://docs.ispsystem.ru/vmmanager-kvm/shablony-os-i-retsepty/shablony-os/sozdanie-shablonov-os#id-СозданиешаблоновОС-CentOSсразворачиваниемизфайлаКонкретно из готового образа диска. Образ диска в формате raw

4 года назад
btpahce
Андрей 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
livand-ua
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$80
8 дней
WMZ
Отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую.