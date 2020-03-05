Проскрінити андроїд

Здравствуйте. Скачал сайт (скрипт аукцион) на Laravel но не смог установить его на хостинг. Вот демо-версия самого сайта, так он выглядит после установки и настройки: https://preview.codecanyon.net/item/auctglobal-live-auction-laravel-script/full_screen_preview/22316909?_ga=2.180684133.336695013.1583410832-1143163031.1583410832 Нужно: *Загрузить и установить сайт на хостинг *Настроить его