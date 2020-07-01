Исправить ошибку Ubuntu QMediaRecorder: Not compatible codecs

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка394 просмотра

Исправить ошибку с кодаками на сервере Ubuntu QMediaRecorder: Not compatible codecs and container format

У меня есть приложение SDK, которому надо дать доступ к микрофону и начать записывать. Но выскакивает данная ошибка при начале записывания.

https://emoshape.com/DocWeb/SDK3doc/index.html

Ubuntu
5 лет назад
khigor7777
Игорь 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Костя
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва(-2)
5 лет назад