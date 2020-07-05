Нужно установить защиту от ддос на сайт рулетку
OpenCart проблема с smtp
Создали корпоративную почту на яндексе, и решили использованить smtp но после этого перестали оформляться заказы т.е в корзине при оформлении заказа и клике "Подтвердить заказ" он не оформляется и ничего не происходит и соответственно на почту не приходит.Если выбрать протокол Mail то все в порядке, но проблема что письма часто попадаюст в спам либо совсем не доходят. Вообщем нужно решить данную проблему.
Opencart 2.3
В днс все прописано.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доступ к FTP и базам есть. Нужно восстановить корректную работу сайта и доступ в админ панельСистемное администрирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $14
Исправить ошибку с кодаками на сервере Ubuntu QMediaRecorder: Not compatible codecs and container format У меня есть приложение SDK, которому надо дать доступ к микрофону и начать записывать. Но выскакивает данная ошибка ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Настроить сервер exim+dovecot на CentOS+Vesta. Чтобы можно было: 1. Создавать почтовые сервера с доменным именем вида site.com. 2. На них создавать почтовые аккаунты с возможностью подключения по SSL, 465 и 993. ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно настроить маршрутизацию dlr от GSM шлюза до smpp клиентаСистемное администрированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна помощь в настройке Геткурс: помощь настройки прямых трансляций, вебинарных комнат, тестового вебинара.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $80
Настройка Bitrix с шаблоном Aspro Next, шаблон уже установлен на сервере и подключен, необходимо сделать (в функционале шаблона всё есть): Вывести каталог изделий по категориям: Наборы (кольца и серьги) Серьги Кольца ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
1. Установить и настроить magento на сервере 2. Помочь выбрать шаблон и установить его 3. настроить https 4. Закрыть на время наполнения сайт от поисковика 4. Базово настроить шаблон под мою ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется специалист для настройки сервера под проект с видео чатами/онлайн видео, возможно потребуется помощь в подборе хостинга. Подробности при переписке.Системное администрирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго дня всем! Необходимо настроить BigBlueButton для приема телефонных звонков с помощью SIP. По мануалам самого BBB уже настроили на тестовом сервере, однако на продакшене (продакшн сервер находится за NAT) система постоянно ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад