OpenCart проблема с smtp

Создали корпоративную почту на яндексе, и решили использованить smtp но после этого перестали оформляться заказы т.е в корзине при оформлении заказа и клике "Подтвердить заказ" он не оформляется и ничего не происходит и соответственно на почту не приходит.Если выбрать протокол Mail то все в порядке, но проблема что письма часто попадаюст в спам либо совсем не доходят. Вообщем нужно решить данную проблему.

Opencart 2.3

В днс все прописано.