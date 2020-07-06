Создание прокси на базе Digital Ocean или другого провайдера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки434 просмотра

У меня есть сервер на Digital Ocean, мне нужна консультация, как подключить к нему разные айпи - адреса, чтобы иметь постоянные стабильные прокси. Консультация + кураторство до достижения цели. 

Либо вариант не Digital Ocean, а другого провайдера. 

5 лет назад
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