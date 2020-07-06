Azure VPN соединение с on premise VPN

Пытаемся установить соединение с on premise VPN и Azure VPN gateway. Ресурсы созданы и попытка соединения есть, но соединение отваливается через некоторое время. Нужно настроить соединение и устранить проблему. У нас есть доступ только со стороны Azure, on premise VPN управляется с другой компанией и не имеем доступ на конфигурирование. Т.е. нужно настроить только со стороны Azure.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-howto-site-to-site-resource-manager-portal

Цена договорная.