У меня есть сервер на Digital Ocean, мне нужна консультация, как подключить к нему разные айпи - адреса, чтобы иметь постоянные стабильные прокси. Консультация + кураторство до достижения цели. Либо вариант не Digital Ocean, ...
Azure VPN соединение с on premise VPN
Пытаемся установить соединение с on premise VPN и Azure VPN gateway. Ресурсы созданы и попытка соединения есть, но соединение отваливается через некоторое время. Нужно настроить соединение и устранить проблему. У нас есть доступ только со стороны Azure, on premise VPN управляется с другой компанией и не имеем доступ на конфигурирование. Т.е. нужно настроить только со стороны Azure.
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-howto-site-to-site-resource-manager-portal
Цена договорная.
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