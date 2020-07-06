Azure VPN соединение с on premise VPN

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка397 просмотров

Пытаемся установить соединение с on premise VPN и Azure VPN gateway. Ресурсы созданы и попытка соединения есть, но соединение отваливается через некоторое время. Нужно настроить соединение и устранить проблему. У нас есть доступ только со стороны Azure, on premise VPN управляется с другой компанией и не имеем доступ на конфигурирование. Т.е. нужно настроить только со стороны Azure.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-howto-site-to-site-resource-manager-portal

Цена договорная.

5 лет назад
den_stepan
Денис 
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Был
5 лет назад

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Дмитрий
 
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