Ip camera online для смартфона

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Доступ к управлению камерами смартфона 1 (установка собственного ПО) со смартфона 2 и ПК, непрерывный поток (14 часов) записи видео со смартфона 1 в облако или на собственный сервер, через 4G интернет провайдера . Возможность создания 1000 аккаунтов (смартфон 1 - облако - смартфон 2 ---1 аккаунт). К записанному видео на сервере возможность внедрения движка для подсчета клиентов.

5 лет назад
guest_15942257864772
5 лет в сервисе
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5 лет назад

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