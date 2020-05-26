Добрый день. Задача: Установка и настройка ПО для мониторинга по логам, которые нужно собрать с нескольких серверов. На серверах стандартный стек - nginx, php-fpm, mysql, etc. ...
Ip camera online для смартфона
Доступ к управлению камерами смартфона 1 (установка собственного ПО) со смартфона 2 и ПК, непрерывный поток (14 часов) записи видео со смартфона 1 в облако или на собственный сервер, через 4G интернет провайдера . Возможность создания 1000 аккаунтов (смартфон 1 - облако - смартфон 2 ---1 аккаунт). К записанному видео на сервере возможность внедрения движка для подсчета клиентов.
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