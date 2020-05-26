Настройка roles на сайте под Angular

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Закрыт1 заявка319 просмотров

Необходимо настроить 2 роли для пользователей сейчас есть администратор, нужна еще одна роль пользователя который будет видеть только одну вкладку.Проект на angular данные хранятся в firebase

AngularFirebase
5 лет назад
guest_15941946260466
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад