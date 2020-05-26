Город Черкассы Есть в университете серверная, по всему здание разведен интернет, по началу начал пропадать интернет у некоторых кабинетах где роутеры стоят, ошибка при диагностике показывала что не правильно настроенные ip, после ...
Настройка roles на сайте под Angular
Необходимо настроить 2 роли для пользователей сейчас есть администратор, нужна еще одна роль пользователя который будет видеть только одну вкладку.Проект на angular данные хранятся в firebase
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