Почистить сайт

На нашем сайте healthway.by как-то оказался контент, который мы не добавляли и о котором узнали из сообщения от хостера:

определением Московского городского суда от 26.05.2020 были приняты предварительные обеспечительные меры защиты в отношении следующих объектов авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических произведений и произведений, полученных способами, аналогичными фотографии):

Чики

Вместе с тем, по результатам мониторинга ресурса healthway.by было установлено, что указанный(ые) объект(ы) авторского и (или) смежного права доступны посредством следующих указателей страниц сайта в сети «Интернет»:

https://healthway.by/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=145674

https://healthway.by/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=153919

https://healthway.by/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=154508

https://healthway.by/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=143944

Надо удалить всё не наше и разобраться, как оно к нам попало, чтобы больше не попадало. Сами мы этого не видим, и что ещё есть не нашего - не знаем, а администратор сайта болеет.