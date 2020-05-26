Я попытался сделать это сам, но явно что-то намудрил, т.к. теперь выдает HTTP Error 503. The service is unavailable. Этому предшествовали следующие мои действия: - поставил сервер через роли и компоненты (после этого ...
Почистить сайт
На нашем сайте healthway.by как-то оказался контент, который мы не добавляли и о котором узнали из сообщения от хостера:
определением Московского городского суда от 26.05.2020 были приняты предварительные обеспечительные меры защиты в отношении следующих объектов авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических произведений и произведений, полученных способами, аналогичными фотографии):
Чики
Вместе с тем, по результатам мониторинга ресурса healthway.by было установлено, что указанный(ые) объект(ы) авторского и (или) смежного права доступны посредством следующих указателей страниц сайта в сети «Интернет»:
https://healthway.by/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=145674
https://healthway.by/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=153919
https://healthway.by/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=154508
https://healthway.by/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=143944
Надо удалить всё не наше и разобраться, как оно к нам попало, чтобы больше не попадало. Сами мы этого не видим, и что ещё есть не нашего - не знаем, а администратор сайта болеет.
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